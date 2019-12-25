В Левашово может появиться новый завод по переработке мусора

За проект возьмется "Невский экологический оператор".

Пару дней назад стало известно, что в Левашово (Выборгский район, Петербург) может появиться новый завод по переработке мусора. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Проектом займется компания "Невский экологический оператор", который стал региональным оператором. Под размещение завода предлагают участки, которые ранее передавались ООО "Левашово. Мусоропереработка. Проект". Представители компании обдумывают предложение Смольного и решают, можно ли там устанавливать КПО.

По мнению экспертов, альтернатив почти нет. Также могут рассматриваться участки на Гостилицком шоссе и Петро-Славянке.

Накануне "Невские новости" сообщили, что в 47-м регионе построят пять заводов по переработке мусора построят, один из которых будет работать на базе уже существующего предприятия на Волхонском шоссе.

Ранее мы писали, что новые штрафы за вред экологии могут появиться в Ленобласти в 2022 году.

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