Что произошло в Петербурге 5 августа: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события четверга, 5 августа.

Что произошло в Петербурге в четверг, 5 августа? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

На Среднеохтинском проспекте у перекрестка с шоссе Революции провалился асфальт.

Яма образовалась на дороге, где проходят трамвайные пути. Опасный участок оградили, маршруты двух трамваев пришлось оперативно изменить. Пострадавших нет.

Расклейщик интимной рекламы напал на женщину на Ленсовета в ответ на замечание.

Молодой человек клеил объявления у дома №81, когда к нему подошла местная жительница и попросила не загрязнять город. Незнакомец брызнул женщине клеем из баллончика в лицо и скрылся, пострадавшая обратилась к медикам и в полицию. В соцсетях большинство петербуржцев заступились за горожанку, но некоторые поддержали и агрессивного мужчину.

Автоледи перепутала педали и снесла четыре машины и забор у фитнес-клуба на Лиственной улице.

ДТП случилось утром на парковке у фитнес-клуба. Женщина врезалась в "Шкоду", два "Фольксвагена", затем снесла забор и протаранила "Мицубиси". Виновницу аварии осмотрели прибывшие на место спасатели и медики.

Петербуржцу угрожает казанская учительница, оголившая грудь в Эрмитаже.

Айша Галеева опубликовала в своем "Твиттер" пост, в котором грубо и недвусмысленно посоветовала мужчине бежать. Поводом для сообщения стало увольнение учительницы-рэперши из гимназии. Мужчина же считает, что девушка не имеет права работать с детьми, поскольку фотографировались в Эрмитаже с оголенной грудью, а также промышляет вебкамом и "постит свое порно" в соцсетях.

Железнодорожники отремонтировали три перехода в Приморском районе Петербурга. В том числе "смертельный".

Специалисты обновили переходы Лисий Нос – Сестрорецк (31-й километр), Лахта – Лисий Нос (18-й километр) и Новая Деревня – Лахта (14-й километр, в створе Туристской улицы). Именно последний переход местные жители часто называли "смертельным". Теперь переходы оснащены звуковой и световой сигнализацией, на них заменили резинокордовое и асфальтовое покрытие и заменили предупреждающие знаки безопасности.

Врачи петербургской сети медцентров начнут совершать обходы пациентов на электросамокатах.

Транспортом для поездок на вызовы к пациентам снабдили медиков Центра общей врачебной практики "Полис". Проект организация придумала совместно с "Ситимобил".Вскоре сотрудничество может наладиться и с другими медицинскими организациями, расположенными в Приморском, Выборгском, Московском, Пушкинском и Красносельском районах. Врачи смогут пользоваться самокатами бесплатно.

Петербуржцу, избившему двух сотрудников полиции на зимнем митинге, дали 4,5 года колонии.

Такое решение принял Октябрьский районный суд. Николая Девятого обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, мужчина свою вину признал. Инцидент произошел 23 января, в день несанкционированного митинга в поддержку политика Навального: Девятый ударил двух сотрудников ДПС в ходе протестов.

Коллаж: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП; Telegram / СПб-Главный

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП; пресс-служба ГУ МВД