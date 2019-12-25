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Фото: на Среднеохтинском проспекте провалился асфальт
Сегодня, 13:35
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Фото: на Среднеохтинском проспекте провалился асфальт

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Трамваи направили в обход участка с ямой.

На Среднеохтинском проспекте около перекрестка с шоссе Революции 5-го августа провалился асфальт. Фотографиями с места поделился очевидец.

На дороге, где проходят трамвайные пути, образовалась яма. Потенциально опасный участок оградили.

Сегодня маршрут трамваев №23 и 39 пришлось скорректировать. Накануне в Красногвардейском районе проводили испытания теплосетей. Этот участок Среднеохтинского проспекта входил в зону работ. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Станкевич 

Теги: асфальт, прорыв, яма
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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