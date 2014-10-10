Движение трамваев №23, 39 по Среднеохтинскому проспекту закрыли из-за аварии

Утром в четверг, 5 августа, трамвайное движение на Среднеохтинском проспекте от шоссе Революции до Пискарёвского проспекта закрыли из-за аварии на сетях коммуникации, передает пресс-служба "Горэлектротранса".
Трамвай №39 проследует от конечной станции до метро "Новочеркасская", затем через мост Александра Невского до остановки "Перекупной переулок".
Трамвай №23 пойдет от конечной станции до станции метро "Новочеркасская", затем по Новочеркасскому проспекту, Среднеохтинскому, Большой Пороховской улице до "Улицы Передовиков".
Ранее мы писали, что из-за сбоя в системе метро Петербурга горожане не могли оплатить проезд банковской картой.
Фото: Piter.tv
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