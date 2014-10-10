Движение трамваев №23, 39 по Среднеохтинскому проспекту закрыли из-за аварии

Трамвай №23 направлен до улицы Передовиков; трамвай №39 следует до Перекупного переулка.

Утром в четверг, 5 августа, трамвайное движение на Среднеохтинском проспекте от шоссе Революции до Пискарёвского проспекта закрыли из-за аварии на сетях коммуникации, передает пресс-служба "Горэлектротранса".

Трамвай №39 проследует от конечной станции до метро "Новочеркасская", затем через мост Александра Невского до остановки "Перекупной переулок".

Трамвай №23 пойдет от конечной станции до станции метро "Новочеркасская", затем по Новочеркасскому проспекту, Среднеохтинскому, Большой Пороховской улице до "Улицы Передовиков".

Ранее мы писали, что из-за сбоя в системе метро Петербурга горожане не могли оплатить проезд банковской картой.

Фото: Piter.tv