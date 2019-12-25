Из-за сбоя в системе метро Петербурга горожане не могли оплатить проезд банковской картой

Работу оборудования удалось восстановить к половине девятого утра.

Утром в четверг, 5 августа, в системе петербургского метрополитена произошел сбой, из-за которого горожане могли оплатить проезд банковской картой больше часа, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на читателей.

Объяснить причину сбоя никто не смог, люди метались между терминалами и кассой, чтобы снять наличные и попасть в метро. В пресс-службе ГУПа подтвердили, что оплата принималась только за наличный расчет. К 8:20 утра работу восстановили.

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Фото: Piter.tv