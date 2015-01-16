Врачи петербургской сети медцентров начнут совершать обходы пациентов на электросамокатах

Врачи смогут бесплатно пользоваться электросамокатами в Петербурге при выезде на вызов к пациенту. Пилот проекта запускает компания "Ситимобил" совместно с Центром общей врачебной практики "Полис".
На данный момент электросамокатами смогут пользоваться только врачи Центра, но возможно и сотрудничество с другими медицинскими организациями. В связи с этим география пока ограничена: Выборгский, Приморский, Московский, Пушкинский и Красносельский районы.
Поездка на электросамокате сможет сократить время ожидания врача.
В пики распространения коронавируса в Петербурге действовала акция "Подвези врача". Неравнодушные петербуржцы на автомобилях помогали докторам добраться до пациентов.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный установит требования к размещению пунктов проката электросамокатов.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все