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Петербуржцу, избившему двух сотрудников полиции на зимнем митинге, дали 4,5 года колонии

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Также в пользу каждого потерпевшего мужчина должен выплатить по 150 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд Петербурга отправил в исправительную колонию общего режима на 4,5 года Николая Девятого. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В объединенной пресс-службе судов города рассказали, что Девятый признал свою вину. 

Инцидент произошел в день несанкционированного митинга в поддержку Навального, 23 января. В ходе протестов на Сенатской площади мужчина ударил двух сотрудников ДПС, находившихся при исполнении служебных обязанностей. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 318  УК РФ (насилие в отношении представителя власти). Позже Девятого арестовали. 

Ранее мы писали, что суд прекратил дело одного из задержанных на акции протеста 31 января в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: нападение, протесты, суд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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