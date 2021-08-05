Автоледи перепутала педали и снесла четыре машины и забор у фитнес-клуба на Лиственной улице

Утром 5 августа в Выборгском районе Петербурга произошла массовая авария, которую устроила автоледи за рулем Nissan. Об этом сообщил Piter.TV источник в экстренных службах.
Около 10:51 на парковке у фитнес-клуба на Лиственной улице женщина перепутала педали и врезалась в Skoda, два Volkswagen, снесла забор, а затем протаранила еще и Mitsubishi с московскими номерами.
На место происшествия прибыли спасатели. Они осматривают виновницу аварии на предмет травм.
Ранее авария в Кировском районе Петербурга попала на видео.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Дмитрий Fox
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