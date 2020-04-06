Петербуржцу угрожает учительница, оголившая грудь в Эрмитаже

Девушку уволили после того, как мужчина написал на нее заявление в полицию.

Учительница-рэперша из Казани Айша Галеева объявила петербуржцу, который написал на нее заявление в полицию, войну. Она опубликовала в своем Twitter недвусмысленный пост, в котором посоветовала мужчине бежать.

И без адвоката дала всем про*** (опорожниться), *** (блин), ты еще не знаешь, в какой *** (ужасная ситуация) ты попал, ты даже не представляешь, на что способна женщина, у которой отобрали любимых детей, любимую работу и вывели из ремиссии, лучше беги, *** (собака женского пола). Написала девушка

Поводом для такого сообщения стало увольнение девушки из гимназии, где она работала учителем музыки. В 2018 году она устроила фотосессию с оголенной грудью у полотна в Эрмитаже.

Активист в беседе с 78.ru заявил, что девушка не имеет права работать с детьми, потому что она "вебкамщица и ведет Twitter, где постит свое порно и просит донатик за голую фотку". Рядом с этими постами учительница якобы публикует снимки детей.

У нее, мне кажется, какое-то расстройство личности. То ли биполярное расстройство, то ли еще что. При этом ее трудоустроили в государственное учреждение, что удивительно. Отметил мужчина

Петербуржец направил обращение в Казанское хореографическое училище с просьбой разобраться. Там ему ответили, что трудовой договор с учительницей прекращен еще в июне. После активист написал заявление в прокуратуру, откуда заявление ушло в полицию.

После твита девушки мужчину, который только вышел на работу после полугодового вынужденного отпуска, беспокоит одно, что Галеева знает дом, в котором он живет, и электронную почту. Активист опасается за свое здоровье и жизнь и уже написал по этому поводу заявление как в полицию, так и в МВД Казани.

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Фото: ВКонтакте / Айша Лагеева