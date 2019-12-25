В соцсетях появилось видео драки артиста и курьера.

Актёра Ивана Рыжикова избил доставщик пиццы. Инцидент произошел в Москве на Волгоградском проспекте. Очевидцы рассказали, что курьеру на автомобиле Daewoo Matiz не понравилось то, что пострадавший затормозил у подъезда, чтобы высадить из своей машины приятельницу. Недовольный водитель начал сигналить. Рыжиков объяснил оперативникам, что ему пришлось заехать на тротуар, чтобы пропустить Daewoo Matiz.

Рыжиков добавил, что словесная перепалка переросла в физический конфликт. Курьер якобы решил, что оппонент оскорбил его семью. При этом доставщик плохо знал русский язык. Он нанес пострадавшему несколько ударов. Сейчас у Рыжикова диагностирована травма головного мозга и гематома под глазом. Медики приняли решение отпустить пациента домой после осмотра. Мужчина планирует писать заявление в правоохранительные органы на напавшего.

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Фото и видео:Telegram/LifeShot