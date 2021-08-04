В Уфе россиянин избил детей в подъезде

В соцсетях появился ролик с мужчиной, который напал на двух девочек.

В Башкирии россиянин избил детей в подъезде. Ролик, доказывающий факт произошедшего размещен в паблике "Моя Уфа" в социальной сети "Вконтакте". На предоставленном видео заметно, что мужчина начинает таскать за волосы несовершеннолетнюю девочку. Малышку пытается защитить местная жительница. У женщины в этот момент на руках находится еще один ребенок.

Во время конфликта мужчина бьет девочку ногой в спинку. Она ударяется об угол и падает от силы удара. Ролик заканчивается тем, что мужчина начинает разговор с женщиной, пока пострадавшая девочка прячется за спиной спасительницы. В соцсетях уточнили, что еще на одном видео зафиксировано, что злоумышленник также нанес вред малышке на руках у женщины.

Местному изданию Mkset в МВД региона рассказали, что в правоохранительные органы поступило заявление о нападении мужчины. По факту инцидента проводится проверка.

В Петербурге задержали мужчину, избившего девушку за отказ познакомиться.

Видео: ВКонтакте / Моя Уфа | Новости