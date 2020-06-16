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В Петербурге задержали мужчину, избившего девушку за отказ познакомиться
Сегодня, 18:10
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В Петербурге задержали мужчину, избившего девушку за отказ познакомиться

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Мужчина был ранее судим.

Утром 25 июля сотрудники Росгвардии задержали мужчину, избившего девушку ногами за отказ познакомиться. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Инцидент произошел во Фрунзенском районе Петербурга. Сотрудники, находясь на маршруте патрулирования, около одного из домов на Пражской улице увидели плачущую девушку. Правоохранители решили узнать, всё ли у нее хорошо. Девушка показала на уходившего мужчину, который ранее предложил ей познакомиться. Однако петербурженка отказалась от знакомства. После чего мужчина избил девушку ногами. 

Сотрудники Росгвардии на месте задержали мужчину и передали его в 12-й отдел полиции для выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее мы писали, что суд отправил за решетку экс-сотрудницу полиции Петербурга за избиение задержанных.

Фото: ВКонтакте / Вневедомственная охрана по СПб и ЛО

Теги: избиение, пражская улица, росгвардия
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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