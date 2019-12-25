Суд отправил за решетку экс-сотрудницу полиции Петербурга за избиение задержанных

Девушка дважды превысила должностные полномочия.

Суд огласил приговор в отношении 30-летней экс-помощницы оперативного дежурного 33-го отдела полиции по Московскому району Петербурга. Девушка обвиняется в совершении преступления по п. "а" ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Петербургу в четверг, 8 июля.

Так, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3,5 года. Также виновная не сможет занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов в течение двух лет.

Согласно материалам следствия, 25 июля 2020 года сотрудница умышленно распылила раздражающее вещество в сторону задержанного, который в тот момент находился в камере. Позже, в этот же день, она ударила несколько раз другого задержанного, после также распылила в его сторону раздражающее вещество.

Ранее петербургский суд оправдал мужчину за убийство, но признал виновным в мошенничестве с квартирой.

Фото: Piter.tv