Петербургский суд оправдал мужчину за убийство, но признал виновным в мошенничестве с квартирой

Мужчина признал свою вину только за мошенничество.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Андрея Смирнова, который обвиняется в совершении преступлений по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) и ч.4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием). Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд признал Смирнова виновным за мошенничество, а вот по ст.105 УК РФ он был оправдан за непричастностью. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Согласно материалам следствия, 2 сентября 2015 года Смирнов помог передать из владения собственника в пользу номинального владельца по договору купли-продажи квартиру на Будапештской улице. В июле 2016 года Смирнов узнал, что собственник квартиры подал на него иск в суд о признании фиктивным вышеуказанного договора. После виновный решил убить собственника.

Он решил воспользоваться помощью двух женщин, которым дал 150 тыс. рублей на покупку алкогольных напитков, чтобы ослабить его волю. Женщины купили алкоголь и нашли исполнителей. В декабре 2016 года в квартире на Будапештской улице злоумышленники напоили и задушили собственника.

Ранее мы писали, что петербургский суд признал виновным мужчину, 133 раза ударившего знакомого ножом.

Фото: Piter.tv