Что произошло в Петербурге 31 января: видео

Piter.tv собрал для вас подборку главных происшествий в городе на Неве за последние сутки.

Все ДТП и ЧП Санкт-Петербурге 31 января:

1. На Тамбасова водитель пытался скрыться от погони, но попал в ДТП. Водитель "Лады Гранта" не справился с управлением. Мужчина получил повреждения. Медики скорой помощи доставили его в больницу с травмами средней степени тяжести.Очевидцы событий рассказывают, что жертва лежала на проезжей части, но его ноги оставались в машине. Петербуржцы также отмечают, что водитель пытался скрыться от погони, которую устроила дорожная полиция. По предположению петербуржцев, шофер управлял машиной в нетрезвом состоянии.

2. У площади Восстания столкнулись две иномарки. ДТП произошла около площади Восстания, на Лиговском проспекте. Участниками дорожного конфликта стали водители иномарок "Хендай" и "Фольксваген". На место были вызваны экстренные службы и правоохранительные органы. После столкновения водители вышли из машин и куда-то отправились. На проезжей части их не видели до приезда специалистов.

3. Летящая на большой скорости машина едва не сбила пешехода на Октябрьской набережной. На записи видно, что мужчина стоял возле пешеходного перехода, ожидая зеленый сигнал светофора. Торопливый водитель Skoda съехал с проезжей части на тротуар и едва не сбил человека.

4. Свора бездомных собак нападает на людей на Ручьёвской дороге. Утром 31 января от действий животных едва не пострадал мужчина. Он опубликовал в сети видео, в котором возмутился сложившейся ситуацией.

5. Петербуржцы сообщили о массовой эвакуации в городе. Сообщения об эвакуации начали появляться с 10:30. Петербуржцы публиковали экстренные оповещения раз в 10-15 минут. В настоящий момент для посетителей недоступны Полюстровский& nbsp;рынок, ТЦ "Шкиперский Молл& quot;, Мега& nbsp;Дыбенко, ТРЦ "Жемчужная плаза", ТРК "Планета Нептун", БЦ "Лахта", ТРК "Радуга". Также людей попросили выйти из всеволожской ЦРБ и школ №291 и №547. Основной причиной являются сообщения о бомбе. В настоящий момент продолжает поступать информация об эвакуации.

Жертвой" телефонных террористов оказалась школа под номером 207

Массовая эвакуация коснулась и больницы Петра Великого

6. Школу №291 на Маршала Захарова эвакуировали из-за угрозы прорыва трубы. По словам очевидцев, детей попросили выйти из здания, а после и вовсе освободили от занятий. По словам источника в экстренных службах, поводом для эвакуации учебного заведения стала угроза прорыва коммунальных сетей.

7. На проспекте Науки столкнулись маршрутка и внедорожник "БМВ". ДТП спровоцировало транспортный затор. На данный момент представители полиции и эвакуатор смогли отогнать машины участников дорожного конфликта к обочине, но трамваи на участке все еще не могут проехать. Автомобилисты способны свободно продвигаться по проезжей части.

8. Мост глупости на Софийской поймал первых в этом году жертв. Мост глупости на Софийской улице поймал первых в этом году жертв. Сразу два грузовика застряли под сооружением 31 января. В сети появились фото и видео с места происшествия.