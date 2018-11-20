Школу №291 на Маршала Захарова эвакуировали из-за угрозы прорыва трубы

Прозвучала сирена, и детей попросили покинуть здание.

Утром 31 января по Петербургу прокатилась волна об эвакуации торговых центров, школ и больниц. Тревожная сирена прозвучала и в школе №291 на улице Маршала Захарова. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, детей попросили выйти из здания, а после и вовсе освободили от занятий. По словам источника в экстренных службах, поводом для эвакуации учебного заведения стала угроза прорыва коммунальных сетей.

Кроме того, в настоящий момент эвакуированы школы №: 147, 547, 509, 546, 385, 54.

Видео: Piter.TV