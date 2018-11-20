Петербуржцы сообщили о массовой эвакуации в городе

За один час в Петербурге эвакуировали семь ТЦ, две школы, больницу и рынок.

Утром 31 января в Петербурге произошла массовая эвакуация общественных заведений. Всего за один час в городе эвакуировали семь торговых центров, две школы, больницу и рынок. В сети опубликовали фотографии с мест происшествий.

Сообщения об эвакуации начали появляться с 10:30. Петербуржцы публиковали экстренные оповещения раз в 10-15 минут. В настоящий момент для посетителей недоступны Полюстровский рынок, ТЦ "Шкиперский Молл", Мега Дыбенко, ТРЦ "Жемчужная плаза", ТРК "Планета Нептун", БЦ "Лахта", ТРК "Радуга". Также людей попросили выйти из всеволожской ЦРБ и школ №291 и №547. Основной причиной являются сообщения о бомбе. В настоящий момент продолжает поступать информация об эвакуации.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Видео: Piter.TV