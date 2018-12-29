Незнакомка пригрозила пенсионерке взрывом дома на Васильевском острове

Звонившая женщина заявила, что ее еще долго будут "вспоминать".

Вечером 8 января в полицию Петербурга обратилась 80-летняя жительница Васильевского района и сообщила о "минировании" ее дома. Об этом рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам пенсионерки, ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина и заявила, что здание вот-вот взорвется. Незнакомка посоветовала старушке покинуть опасный дом. В завершении своего разговора звонившая пообещала, что ее еще долго будут "вспоминать".

Специалисты осмотрели дом, однако взрывчатых веществ в нем не обнаружили. Эвакуация не проводилась. Установлено, что звонок поступил с телефона, зарегистрированного на компанию ООО "Град" на Среднеохтинском проспекте. Злоумышленницу ищут.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мужчину, "заминировавшего" дом на улице Пионерстроя.

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