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Пьяная женщина "заминировала" Эрмитаж
Сегодня, 9:52
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Alena_Zinovieva

Пьяная женщина "заминировала" Эрмитаж

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Она сообщила полиции, что бомба заложена на третьем этаже музея.

В среду, 14 апреля, в полицию Петербурга позвонила женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, и заявила о бомбе в Эрмитаже. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, бомба заложена на третьем этаже музея. Полицейские осмотрели здание и прилегающую территорию, однако взрывчатых веществ не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге осудили пьяного телефонного террориста.

Фото: pixabay.com

Теги: ложное сообщение о бомбе, эрмитаж
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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