В Петербурге осудили пьяного телефонного террориста

Мужчина угрожал взорвать дом на Софийской улице.

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор Алексею Берлинскому, признанному виновным в заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Установлено, что вечером 27 марта прошлого года пьяный Берлинский решил испугать службу 112 сообщением о готовящемся взрыве в квартире дома №39 корпус 3 по Софийской улице. Мужчина позвонил со своего мобильного телефона, сочинив угрозу из хулиганских побуждений.

Суд выяснил, что ранее Берлинский был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью, но положительно характеризуется на работе и воспитывает маленького ребенка своей гражданской жены. Суд назначил мужчине два года принудительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка ежемесячно.

Фото: Piter.TV