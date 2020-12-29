Шестиклассник дважды "заминировал" гипермаркет на Бестужевской улице

Из магазина эвакуировали более 70 человек.

Полиция Петербурга проводит беседы с шестиклассником, который накануне вечером решил поиграть в минера. Мальчик дважды позвонил на служебный телефон администратора "Ленты" на Бестужевской улице и заявил, что в гипермаркете заложена бомба. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Первый звонок поступил около шести вечера. Неизвестный сообщил, что в магазине бомба. Затем, видимо для надежности, он позвонил еще раз и уточнил, что торговая площадь заминирована.

Администрация гипермаркета провела эвакуацию и вывела на улицу более 70 человек. Внутри никаких бомб обнаружено не было.

Стражи порядка установили, что звонок поступил с номера, принадлежащего 36-летней жительнице Петербурга. Оказалось, что с мобильного звонил 11-летний сын женщины. Материалы проверки направлены на рассмотрение в ГУ МВД России по городу и области.

Ранее мы писали, что из "заминированной" парадной на Светлановском проспекте эвакуировали 66 человек.

Фото: pixabay.com