Мальчик задержан следователями.

В Волгоградской области подросток из мести распространял ложные сообщения о взрывах. Об этом журналистам рассказали представители регионального следственного комитета. Старший помощник главы СК РФ Дарья Буянова уточнила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фигурантом расследования стал 16-летний мальчик. Его обвиняют в предоставлении заведомо ложных данных о террористических актах.

Первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено дело в отношении 16-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 207 УК РФ. Дарья Буянова, представитель СК РФ по региону

В начале 2022 года школьник на фоне личной неприязни в отношении к своему знакомому от его лица распространял ложные сведения о якобы готовящихся взрывах. Юноша также связался с неизвестным лицом, которому за вознаграждение в три тысячи рублей попросил сообщить властям о готовящихся терактах. С 15 по 19 января сообщники рассылали по электронной почте угрозы о минировании зданий. Речь идет как об образовательных, так и о других государственных учреждениях. В настоящее время подросток пойман. Разыскивается его сообщник.

В Красноярске 10-летний школьник погиб от удара головой во время катания на ледянке.

Фото и видео: СУ СК РФ по Волгоградской области

