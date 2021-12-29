В Красноярске 10-летний школьник погиб от удара головой во время катания на ледянке

В СК РФ рассказали, что речь идет о несчастном случае.

В Красноярске 10-летний школьник погиб от удара головой во время катания на склоне. Об этом сообщили представители регионального Следственного комитета. Несчастный случай зафиксирован с мальчиком во время катания на ледянке. Трагедия произошла еще в конце января, однако ранее о ней не упоминалось.

В Красноярске возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели ребенка в результате катания с необорудованного склона горы. пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю

В надзорном ведомстве уточнили, что 22 января несовершеннолетний мальчик вместе с отцом катался на ледянке с отцом. Местные жители съезжали со склона около улицы Высокая. В какой-то момент мужчина отошел к автомобилю, а мальчик сам скатился со склона. В результате он ударился головой о землю, что привело пациента к открытой черепно-мозговой травме. Спустя полторы недели пострадавший скончался.

В Крыму следователи завели дело на школьника, пытавшегося задушить 13-летнюю девочку.

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