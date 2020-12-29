Из "заминированной" парадной на Светлановском проспекте эвакуировали 66 человек

Ничего опасного правоохранители в доме не обнаружили.

Около восьми вечера в четверг, 14 января, на Светлановском проспекте эвакуировали целую парадную из-за анонимной угрозы. Как стало известно Piter.TV, на электронную почту УФСБ по Петербургу и области поступило сообщение о заложенной взрывчатке в доме №109 корпус 1 по упомянутому проспекту. При этом неизвестный террорист назвал определенную квартиру, в которой якобы лежит бомба.

Сотрудники Росгвардии и полиции эвакуировали из дома 66 человек и с собаками осмотрели заминированную квартиру. Ничего опасного в ней и на прилегающей к ней территории не обнаружили, вскоре жильцам разрешили вернуться в дом.

Ранее мы писали, что неизвестные ограбили магазин на улице Рашетова.

Видео: Piter.TV