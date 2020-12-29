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Неизвестные ограбили магазин на улице Рашетова

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Злоумышленники забрали с собой три тысячи рублей.

Около двух часов ночи в среду, 13 января, в дежурную часть 36-го отдела полиции поступила заявка, что на улице Рашетова, дом 3, совершено ограбление. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Двое неизвестных мужчин в масках зашли в универсам "Просто" и, угрожая оружием, забрали три тысячи рублей. Злоумышленникам не пришлось применять оружие и физическую силу. Установлено, что оба были одеты в кепки, темные штаны, куртки и кроссовки. По предварительной информации, преступники скрылись в сторону проспекта Тореза. 

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер видеонаблюдения магазина. 

Ранее мы писали, что жертвой грабителей, которые залезли в помещение по строительным лесам на Каменноостровском, стала еще одна квартира.

Видео: Piter.TV

Теги: ограбление магазина, ограбление петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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