Неизвестные ограбили магазин на улице Рашетова

Злоумышленники забрали с собой три тысячи рублей.

Около двух часов ночи в среду, 13 января, в дежурную часть 36-го отдела полиции поступила заявка, что на улице Рашетова, дом 3, совершено ограбление. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Двое неизвестных мужчин в масках зашли в универсам "Просто" и, угрожая оружием, забрали три тысячи рублей. Злоумышленникам не пришлось применять оружие и физическую силу. Установлено, что оба были одеты в кепки, темные штаны, куртки и кроссовки. По предварительной информации, преступники скрылись в сторону проспекта Тореза.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер видеонаблюдения магазина.

Ранее мы писали, что жертвой грабителей, которые залезли в помещение по строительным лесам на Каменноостровском, стала еще одна квартира.

Видео: Piter.TV