Жертвой грабителей, которые залезли в помещение по строительным лесам на Каменноостровском, стала еще одна квартира

Ущерб составил 3 млн рублей.

В доме №1/3 по Каменноостровскому проспекту ограбили не две, а три квартиры. Во всех случаях преступник использовал строительные леса, чтобы попасть в помещение. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Накануне мы рассказали об ограблении квартир на 4 и 5 этаже, которые принадлежат одному человеку. Хозяин на данный момент находится в Англии. У него украли копии репродукций художников. Заявление в полицию поступило 4-го января.

На следующий день, 5-го января, в правоохранительные органы обратился еще один человек по поводу кражи в том же доме. Неизвестный унес декоративные тарелки, картины, орден Красной Звезды, различные медали, ювелирные изделия, орден Ливийской республики, шубу. Материальный ущерб составил 3 млн рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".

Фото: pixabay.com