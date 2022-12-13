Злоумышленник из Италии "заминировал" петербургскую гимназию

В Петроградском районе лжеминер "атаковал" гимназию № 56. По информации Piter.tv, в полицию обратился охранник школы, которому позвонил неизвестный и предупредил о том, что в учреждении спрятано опасное устройство.
Инцидент произошел накануне днем, 24 февраля. На место случившегося прибыли правоохранители. При осмотре здания они ничего опасного не нашли. Эвакуация сотрудников не проводилась.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские выяснили, что звонок был совершен из Италии.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге малыш выпил жидкость для мытья полов.
Фото: Pxhere
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