Злоумышленник из Италии "заминировал" петербургскую гимназию

Полицейские не стали проводить эвакуацию.

В Петроградском районе лжеминер "атаковал" гимназию № 56. По информации Piter.tv, в полицию обратился охранник школы, которому позвонил неизвестный и предупредил о том, что в учреждении спрятано опасное устройство.

Инцидент произошел накануне днем, 24 февраля. На место случившегося прибыли правоохранители. При осмотре здания они ничего опасного не нашли. Эвакуация сотрудников не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские выяснили, что звонок был совершен из Италии.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге малыш выпил жидкость для мытья полов.

Фото: Pxhere