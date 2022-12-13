В Петербурге малыш выпил жидкость для мытья полов

Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Накануне, 24 февраля, в Красносельском районе Петербурга ребенок выпил средство для мытья полов. Пострадавшего доставили в больницу из квартиры дома № 175 по проспекту Ветеранов.

По информации Piter.tv, медики диагностировали у 1,5-годовалого малыша ожог пищевода. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Добавим, что мальчик выпил опасную жидкость, когда находился дома с мамой. Несчастье произошло по недосмотру женщины.

Семья не полная, несовершеннолетний ребенок проживает совместно с матерью. Семья на учете в ПДН не состоит.

Ранее на Piter.tv: четырехлетний мальчик впал в кому после катания на горке около Ледового дворца.

Фото: Pxhere