Свора бездомных собак нападает на людей на Ручьёвской дороге

Петербуржцы убеждены, что рано или поздно от стаи кто-то пострадает.

Жители Петербурга пожаловались на свору бродячих собак, которая поселилась на Ручьёвской дороге. Утром 31 января от действий животных едва не пострадал мужчина. Он опубликовал в сети видео, в котором возмутился сложившейся ситуацией.

На записи видно, как прохожий идет по дороге, а вокруг него полно агрессивно настроенных собак. Автор ролика сообщил, что неоднократно видел, как стая нападает на людей. К примеру, недавно мужчина отбивался от собак лопатой, а женщина — сумкой.

Петербуржец уверен, что рано или поздно эта свора кого-нибудь покусает. Однако куда жаловаться, местный житель не знает.

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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург