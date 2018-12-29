Видео: огромный аляскинский маламут стал пассажиром самолета

Авиакомпания China Southern Airlines разрешила мужчине с инвалидностью взять с собой на борт огромного пса для эмоциональной поддержки. Об этом сообщает Daily Mail.
Аляскинского маламута сняли на видео, ролик опубликовали в социальной сети Weibo. Пес совершенно спокойно сидел рядом с хозяином на пассажирском сиденье. Многие люди сказали, что они совсем не против летать с животными, которые так хорошо себя ведут.
Я бы лучше посидел с собакой-поводырем вместо надоедливых детей, которые продолжают пинать сиденья других людей, или стариков, которые громко разговаривают.
Один из пассажиров
В официальном заявлении авиакомпании сказано, что обученные собаки, которые обеспечивают поддержку своим хозяевам, могут летать с ними бесплатно.
Фото и видео: Weibo
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