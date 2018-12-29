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Видео: огромный аляскинский маламут стал пассажиром самолета

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Он сопровождал своего хозяина с инвалидностью.

Авиакомпания China Southern Airlines разрешила мужчине с инвалидностью взять с собой на борт огромного пса для эмоциональной поддержки. Об этом сообщает Daily Mail.

Аляскинского маламута сняли на видео, ролик опубликовали в социальной сети Weibo. Пес совершенно спокойно сидел рядом с хозяином на пассажирском сиденье. Многие люди сказали, что они совсем не против летать с животными, которые так хорошо себя ведут.

Я бы лучше посидел с собакой-поводырем вместо надоедливых детей, которые продолжают пинать сиденья других людей, или стариков, которые громко разговаривают.

Один из пассажиров

В официальном заявлении авиакомпании сказано, что обученные собаки, которые обеспечивают поддержку своим хозяевам, могут летать с ними бесплатно.

Фото и видео: Weibo

 

Теги: аляскинский маламут, инвалид, инвалидность, собака в самолете
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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