Очередная эвакуация: На Невском проспекте выводят на улицу детей и сотрудников 207 школы

Ученики вынуждены мерзнуть на улице, пока оперативники не удостоверятся в безопасности школы.

Мобильный корреспондент PITER.TV прислал видео с эвакуацией общеобразовательной школы в Центральном районе. Отметим, что днем 31 января по городу проходят массовые проверки из-за анонимных писем с угрозами взрывов социальных учреждений и торговых центров.

На этот раз "жертвой" телефонных террористов оказалась школа под номером 207. Здание находится по Невскому проспекту, 108 Б. Оперативники проверяют учебные помещения, но на данный момент опасных веществ или предметов не обнаружено.

Напомним, что массовые эвакуации в городе вдохновили петербуржцев на творчество.

Фото и видео: Piter.tv