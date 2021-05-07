Захарова: телефонные террористы пытаются блокировать работу российских дипломатов

В МИД РФ сообщил о персональных угрозах для сотрудников посольств.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о том, что телефонные террористы пытаются блокировать работу отечественных дипломатов. Информацией чиновница поделилась в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". По словам спикера, злоумышленники из ФРГ, Польши, США и Украины предпринимают попытки помешать дистанционной работе представителей дипломатической миссии РФ, которые находятся за пределами своей страны.

Телефоны горячих линий, экстренной связи и контактная информация используются телефонными террористами…Они звонят в основном с территории Украины, Польши, США и Германии. Это лидеры, есть и другие страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова подчеркнула, что дипломатам поступают прямые угрозы, им блокируют связь. Обычно звонки поступают либо персонально, либо при помощи использования программ-автоматов. Несмотря на эту деятельность, российские дипломаты продолжают свою работу в посольствах. Поднимаются вопросы, связанные с организацией вывозных рейсов. Закрыв воздушное пространство, Запад поставил своих же граждан в состояние невозможности покинуть РФ.

Захарова: Запад перегруппировывается в условиях жесточайшего давления со стороны США.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live