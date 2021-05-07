Захарова: Запад перегруппировывается в условиях жесточайшего давления со стороны США

В МИД РФ рассказали о "запрещенных инструментах" США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что Запад перегруппировывается в условиях жесточайшего давления со стороны Вашингтона. Таким мнением чиновница поделилась с журналистами YouTube-проекта "Соловьев Live". Гостья программы добавила, что американцы давят на страны всеми возможными способами, включая шантаж и запугивание.

Мы проводим и отстаиваем ту линию, которую пытались донести международному сообществу много лет. А вот может быть лучше задать вопросы: где все остальные и что происходит с ними? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница напомнила зрителям о том, что аналогичная тактика со стороны США использовалась в отношении немцев в абсолютно стандартное время. По словам Захаровой, тогда никаких событий не фиксировалось в отношении мирного экономического прозрачного проекта "Северный поток - 2", но при этом Вашингтон несколько лет пугал Берлин. В МИД РФ полагают, что за счет информационной пропагандистской машины-катка и прямых угроз от Запада идет беспрецедентное давление с запрещенными для дипломатии инструментами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов попал в санкционный список Канады.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live