Губернатор Петербурга Александр Беглов попал в санкционный список Канады

Канада заморозила активы политиков, на тот случай, если они были.

Канада включила губернатора Петербурга Александра Беглова в свой санкционный список. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства государства. В Канаде не согласны с политикой России в отношении Украины.

Всего под новые санкции попали 18 лиц. Среди них — президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

Кроме того, расширяются запреты, введенные на деятельность Центробанка, Фонда национального благосостояния и Минфина РФ.

Политикам, попавшим в список, запрещаются любые транзакции, что фактически означает замораживание активов. Кроме того, гражданам Канады нельзя заниматься какой-либо деятельностью, связанную с собственностью этих лиц, и предоставлять им услуги.

Фото: сайт администрации президента РФ