Аксенов: угрозы совершения терактов в учебных заведениях Крыма поступают из-за границы

Глава Крыма распорядился закрыть на сегодня учебные учреждения.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что угрозы совершения терактов в учебных заведениях по региону поступают из-за границы. На протяжении 21 января фиксируются анонимные звонки по поводу "минирования" 22 школ Симферополя. Такие же угрозы направляются в адрес корпусов местного федерального университета (КФУ) имени Вернадского.

У нас враги не спят. Только разговаривал с начальником управления ФСБ. Не внутрироссийские провокаторы, а именно заграничные. Уверен, что обнаружим, кто этим занимался. Сергей Аксенов, глава Крыма

Губернатор полуострова дал распоряжение отменить обучение в образовательных учреждениях. Все дети и педагоги направлены по домам, чтобы не подвергать опасности их жизни. Однако угрозы здоровью местного населения нет. Кроме заведений Симферополя неизвестные телефонные террористы "минируют" объекты Ялты и Керчи.

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