Госдеп США составил список "ложных утверждений" РФ по Украине

Американский Госдепартамент составил список того, что он называет "ложными утверждениями" России по ситуации на Украине. Документ размещен на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Также дипломаты заметили, что получили данные о разведывательных и военных ведомствах, которые предпринимают попытки участвовать в информационной войне против Киева. Вашингтон уверен, что структуры хотят выставить Украину и ее правительство агрессором, а также спровоцировать мировой конфликт.
Ложные заявления режима Путина возлагают вину на жертву…Россия вторглась на Украину в 2014 году, оккупировала Крым, контролирует ВС на Донбассе.
ответ Госдепа США
Также Госдеп ответил Москве на обвинения в том, что Запад подталкивает Киев к участию в вооруженном конфликте. В США считают, что существующий кризис инициировала Россия из-за размещения на государственной границе своих военных. Они призвали РФ прекратить свою агрессию за счет деэскалации и дипломатии. Относительно утверждения о том, что РФ перемещает и развертывает силы внутри своей территории, Госдеп заметил, что речь идет о военных, которые ранее участвовали в боевых сражениях, при этом у страны якобы нет правдоподобного объяснения стягивания сил к границе страны, часть которой до сих пор оккупирована.
При этом СШа заметили, что обвинения в агрессии НАТО несостоятельны, так как военный альянс не является наступательным, а оборонительным союзом. Западные военные не окружают Россию, так как длина государства по сухопутной границе составляет свыше 20 тысяч километров. Однако альянс никогда не давал обещания Москве не принимать в свой состав новых членов.
Госдеп США: обновленная Конституция Белоруссии позволит разместить в стране ядерное оружие РФ.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все