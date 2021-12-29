Госдеп США: обновленная Конституция Белоруссии позволит разместить в стране ядерное оружие РФ

Референдум по поправкам может состояться в 20-х числах февраля.

Обновленная Конституция Белоруссии позволит России разместить ядерное вооружение на территории республики. Об этом заявила в ходе брифинга высокопоставленный сотрудник Государственного департамента Соединенных Штатов, пишет интернет-издание "Лента.ру".

Такой шаг будет представлять собой вызов для европейской безопасности, который может потребовать ответа, сообщила сотрудница Госдепа США

В американском ведомстве полагают, что возможность напасть на Украину с северного направления появится у России благодаря учениям "Союзная решимость – 2022", которые состоятся с 10 по 20 февраля. Причастность Минска к этому будет неприемлема, подчеркнули в Госдепе.

Напомним, проект поправок основной закон Белоруссии был опубликован 27 декабря. После их принятия республика потеряет статус нейтральной и безъядерной державы. Референдум по новой Конституции может состояться в 20-х числах февраля 2022 года.

Ранее командующий силами ОДКБ объявил о завершении миссии миротворцев в Казахстане.

Фото: Минобороны РФ