Командующий силами ОДКБ объявил о завершении миссии миротворцев в Казахстане

Андрей Сердюков оценил проведенную миссию ОДКБ в Казахстане.

Миротворцы ОДКБ справились с поставленной задачей в Казахстане. Об этом журналистам рассказал командующий ВДВ России Андрей Сердюков. Военнослужащий добавил, что против силовиков не было допущено ни одной провокации. В спецоперации принимали участие силы Таджикистана, Киргизии, Армении, Белоруссии и РФ. Иностранцы контролировали безопасность особо значимых стратегических объектов республики.

При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность. В отношении миротворцев не допущено ни одной провокации. Андрей Сердюков, эксперт

Напомним, что армянские военные охраняли хлебный комбинат "Аксай", а также насосную станцию "Дружба", представителям Таджикистана доверили алма-атинскую ТЭЦ-1. С 13 января началась эвакуация миротворцев из региона. Последние четыре самолета с военнослужащими вылетели из Казахстана в Россию днем 19 января. Борты направились в Москву из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты.

Ранее 14 самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, Минобороны России

