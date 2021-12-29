14 самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию

Вывод миротворческого контингента начался 13 января.

В Россию вернулись 14 самолетов с миротворцами Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Все воздушные суда ВСК России успешно приземлились на аэродроме Чкаловский. Кроме того, 17 января на аэродром Восточный также доставят обратно личный состав и технику подразделений Воздушно-десантных войск.

Миротворцы ОДКБ были направлены в Казахстан по просьбе президента республики Касым-Жомарта Токаева с целью помощи в урегулировании беспорядков. Военнослужащим было поручено охранять важные объекты инфраструктуры и административные здания. 11 января глава государства объявил о завершении миссии ОДКБ в Казахстане.

Через два дня начался вывод миротворцев с территории республики в места их постоянной дислокации. Этот процесс займет не более десяти суток, отметил Токаев. Данная операция будет осуществляться в несколько этапов.

Ранее банкир из Казахстана заявил, что протесты в стране координировали из Киева.

Видео: Минобороны РФ