Банкир из Казахстана Аблязов: протесты в стране координировали из Киева

По его словам, речи о погромах, захватах и государственном перевороте не было.

Центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве. Об этом в беседе с "РИА Новости" заявил банкир Мухтар Аблязов, который в настоящее время проживает во Франции.

По его словам, штаб активизировался сразу после первых протестов в республике. Их участники начали звонить в центр координации, где они получали указания действовать по выработанному алгоритму. Аблязов уточнил, речи о погромах, захватах и государственном перевороте не было.

У нас организационный штаб, - точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" - находится в Киеве. Мухтар Аблязов, банкир

В ходе беспорядков в Казахстане, участниками которых были в том числе вооруженные люди, погибли 225 человек, включая 19 силовиков. Кроме того, были атакованы несколько административных зданий, отделения полиции, а также разграблены банки и магазины.

Напомним, 13 января началось возвращение миротворцев с территории Казахстана в места их постоянной дислокации. Этот процесс займет не более десяти суток. Вывод сил будет осуществлен в несколько этапов.

Ранее в Совете Федерации назвали циничными западные оценки участия ОДКБ в ситуации в Казахстане.

Фото: Facebook / Мухтар Аблязов