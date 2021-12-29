Матвиенко назвала циничными западные оценки участия ОДКБ в ситуации в Казахстане

Спикер Совфеда считает, что ОДКБ показала свою дееспособность и востребованность.

Оценки ряда западных стран по поводу введения миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территорию Казахстана циничны. Об этом в интервью телевизионному каналу "Россия 1" заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, если бы беспорядки в Казахстане не удалось своевременно пресечь, то под угрозу попали бы страны-соседи этой республики. Матвиенко считает, что ОДКБ показала свою дееспособность и востребованность.

Страны-участницы ОДКБ показали, что это серьезная организация, на Западе должны считаться с тем, что в случае попыток цветной революции в каком-либо другом государстве ОДКБ всегда станет на защиту. Валентина Матвиенко, спикер СФ

Напомним, 13 января началось возвращение миротворцев с территории Казахстана в места их постоянной дислокации. Этот процесс займет не более десяти суток. Вывод сил будет осуществлен в несколько этапов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за головы миротворцев была назначена награда.

Видео: Telegram/СОЛОВЬЕВ