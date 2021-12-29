Лукашенко заявил, что за головы миротворцев была назначена награда

Белорусский лидер отметил, что молился за их возвращение на родину.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за головы миротворцев, вернувшихся из Казахстана, была назначена награда. Об этом он заявил на встрече с ними на военном аэродроме.

Белорусский лидер отметил, что молился за возвращение миротворцев на родину. Он также отметил, что счастлив итоговому завершению операции группы ОДКБ. По словам Лукашенко, террористам, которые устроили беспорядки в Казахстане, обещали тысячи долларов за головы военных.

Не получилось. И за это я благодарен вам и вашим командирам. Каждый день утром и вечером я просто допрашивал министра обороны о состоянии здоровья наших военнослужащих. Вы прекрасно сделали свою работу, так, как и положено нам, настоящим мужикам. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал о разработке операции ОДКБ в Казахстане.

Видео: Telegram / Пул Первого