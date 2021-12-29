Лукашенко рассказал о разработке операции ОДКБ в Казахстане

По его словам, операция была разработана президентами Белоруссии и России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о разработке операции по отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане. Его слова приводит информационное агентство "БелТА".

На встрече с белорусскими миротворцами, которые прибыли из Казахстана, Лукашенко отметил, что вся операция ОДКБ была разработана им совместно с президентом России Владимиром Путиным. Он также упомянул главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и главу Минобороны Белоруссии Виктора Хренина, поскольку оба "детализировали в генеральных штабах" замыслы двух лидеров стран.

Уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что шесть самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана.

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