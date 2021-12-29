По возвращении всех миротворцев запланированы торжественные мероприятия.

Первые шесть самолетов с российскими миротворцами вернулись из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что самолеты прибыли на аэродром Северный в Иваново. После возвращения последнего борта с миротворцами из состава сил ОДКБ состоятся торжественные мероприятия. Они будут посвящены десантникам, которые выполнили все поставленные задачи. По окончании мероприятий личный состав займется разгрузкой техники и последующим убытием в пункт постоянной дислокации.

Напомним, в начале 2022 года в Казахстане прошли акции протеста против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Митингующие также требовали отставки правительства страны. Для нормализации обстановки совет коллективной безопасности ОДКБ направил коллективные миротворческие силы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Ранее мы сообщали, что Белоруссия начала вывод своих миротворцев из Казахстана.

Видео: Минобороны РФ