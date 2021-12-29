Белоруссия начала вывод своих миротворцев из Казахстана

На завершение операции может уйти до десяти суток.

Белоруссия начала вывод своих миротворцев с территории Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

В ведомстве уточнили, что вывод начался 13 января. На завершение операции может уйти до десяти суток.

Завершено участие белорусского воинского контингента миротворческих сил ОДКБ в урегулировании кризисной ситуации в Республике Казахстан. из сообщения Минобороны Белоруссии

Военнослужащие республики охраняли арсенал в поселке Копчегай и военный аэродром Жетыген, расположенный в окрестностях Алма-Аты.

Напомним, в ходе своего выступления перед депутатами парламента Казахстана президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что миротворцы ОДКБ покинут территорию республики 13 января. Этот процесс займет не более десяти суток. Вывод сил будет осуществлен в несколько этапов.

Ранее российские миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты силовикам Казахстана.

Видео: Минобороны Белоруссии