Подразделения войск РФ начали прибывать в Белоруссию для проведения учений

Совместное учение "Союзная решимость – 2022" состоится с 10 по 20 февраля.

Россия и Белоруссия приступили к планированию совместной проверки сил реагирования Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны.

Основная цель данных мероприятий – оценка готовности для выполнения военной составляющей задач по нейтрализации угроз на границах СГ. Генштабы двух стран планируют отработать вопросы "перегруппировки на большие расстояния для оперативного создания группировок войск".

Всего планируется провести два этапа. Первый состоится 9 февраля. Во время второго этапа, который состоится с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость – 2022", анонсированное накануне.

В ходе совместных мероприятий войска отработают задачи по усилению участков белорусской границы от террористов, а также пресечению доставки оружия и боеприпасов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Прибалтика сосредоточили у границ Белоруссии более 30 тысяч военных.

Видео: Минобороны Белоруссии