Лукашенко: Польша и Прибалтика сосредоточили у границ Белоруссии более 30 тысяч военных

В Прибалтике сейчас находится 8-10 тыс. военнослужащих США, отметил президент.

Польша и Прибалтика сосредоточили вблизи белорусских границ более 30 тысяч военнослужащих. Об этом в ходе заслушивания доклада о замысле совместного оперативного учения ВС Белоруссии и России заявил президент республики Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, Варшава обратилась к НАТО с просьбой развернуть у белорусских границ многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. Лукашенко отметил, что в Прибалтике в настоящее время находится от восьми до десяти тысяч военнослужащих Соединенных Штатов.

Американцам-то здесь что делать? Чего нас, Россию упрекать, что мы какие-то там маневры проводим, учения и так далее, если вы за тридевять земель сюда приперлись? Что вы здесь делать будете? Отдельные "горячие головы" уже открыто призывают к войне. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Также белорусский лидер отметил наращивание войск Украины у границ республики. По мнению Лукашенко, Киев сосредотачивает подразделения нацгвардии из "националистов-радикалов", что "еще похлеще, чем натовские военнослужащие".

Ранее Лукашенко заявил, что за головы миротворцев была назначена награда.

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