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Лукашенко анонсировал совместные военные учения Белоруссии и России

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Они состоятся в феврале 2022 года на западных и южных границах республики.

Белоруссия и Россия проведут совместные военные учения. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, мероприятия намечены на февраль, а пройдут они на западных и южных границах Белоруссии.

Лукашенко отметил, что договорился со своим российским коллегой о совместных учениях в декабре прошлого года. Они уже получили название "Союзная решимость- 2022".

Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина).

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Точные даты проведения учений пока не определены. Глава государства призвал главу оборонного ведомства республики Виктора Хренина не медлить с этими сроками, чтобы Москву и Минск не упрекали, "что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули".

Ранее Лукашенкозаявил, что Польша и Прибалтика сосредоточили у границ Белоруссии более 30 тысяч военных.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, военные учения, совместные учения россии и белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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