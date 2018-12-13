Кондуктор автобуса "заминировал" Центр образования на Слободской улице

Мужчина сообщил сразу о шести заложенных бомбах.

Вечером 14 мая в Невском районе Петербурга был эвакуирован Центр образования №133. Из здания на Слободской улице, 5, вывели 155 человек из-за шутки 23-летнего сотрудника ГУП "Пассажиравтотранс". Об этом сообщает источник в экстренных службах.

В службу "112" пришло смс-сообщение с информацией о шести заложенных бомбах. На место ЧП выехали несколько минеров. В здании Центра образования не обнаружили ничего подозрительного.

Оказалось, что смс-ку отправил кондуктор автобуса. Вечером к нему пришли люди в форме. Мобильный телефон у парня изъяли. Шутнику грозит уголовная ответственность.

Ранее мы писали, что новую волну массовых эвакуаций в Петербурге связали с "Исламским государством"*.

* организация, запрещенная в России

Фото: Piter.TV