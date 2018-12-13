Новую волну массовых эвакуаций в Петербурге связали с "Исламским государством"*

Сообщения с угрозами пришли в школы, вузы и женскую консультацию.

В понедельник, 13 мая, Петербург охватила очередная волна массовых эвакуаций. На улицы пришлось выйти ученикам городских школ, вузов и посетителям женской консультации. Неизвестные шлют привет из "Исламского государства", запрещенного и признанного в России террористической организацией. Об этом пишет "Фонтанка".

В учебные учреждения и женскую консультацию пришли письма с типовым заголовком "Печальная новость для вас! В здании бомба". В этот раз авторы анонимок объяснили свои истинные помыслы. Незнакомцы утверждают, что угрозы шлют "воины Исламского государства"*. Таким образом они мстят за убийство мусульман в Сирии. При этом ложные сообщения — это лишь прелюдия к взрывам. Они направлены на "нанесение материального и морального ущерба России и изучение действий спецслужб".

* организация, запрещенная в России

Фото: @megapolisonline / Telegram

Видео: Piter.TV